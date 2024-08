Ibiza, una donna impazzisce in strada e si spoglia davanti a tutti

21 agosto 2024 a

Prima prova a salire a bordo di una motocicletta in corsa e non riuscendoci decide di importunare un altro passante questa volta a piedi. E' quanto ha fatto una donna palesemente alterata la scorsa notte a Ibiza.

Siamo in Avenida d'Isidor Macabich, a pochi passi dal tribunale quando una donna dopo essersi spogliata completamente nuda ha iniziato a urlare e infastidire i passanti. La donna ha continuato per alcuni minuti a creare disordine pubblico lungo la strada tentando perfino di aggredire alcuni cittadini. Non è ancora chiaro se la signora in questione sia affetta da qualche malattia mentale o se abbia semplicemente abusato di qualche sostanza stupefacente, di certo c'è che la bionda signora era incontenibile.

Dopo essersi rivestita la donna si rimette a nudo mostrando a una coppia che passava di lì le proprie parti intime. Solamente pochi giorni fa a fare il giro del web era stato il video di una donna su una spiaggia a Sant Antony in cui si vede una donna assumere atteggiamenti aggressivi e urlare: "Sono indemoniata". In quell'occasione is era necessario l'intervento di due ambulanze e della polizia che dopo averla ammanettata l'ha fatta portare via da una delle due ambulanze giunte sul posto.