Ucraina, completato il test sul primo missile balistico: confermata l'entrata del Sukhoi 57

E mentre Volodymyr Zelensky si prepara a presentare un piano su come porre fine alla guerra con la Russia ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e Donald Trump, il presidente ucraino ha annunciato di aver completato con successo il test sul primo missile balistico ucraino. "Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi", ha affermato Volodymyr Zelensky nel corso del forum sull'indipendenza dell'Ucraina 2024 a Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. Il presidente ucraino ha inoltre affermato che l'Ucraina ha utilizzato i caccia F-16 per respingere gli ultimi attacchi aerei russi. Zelensky infatti avrebbe in serbo diverse strategie d'azione.

Oltre all'incursione nella regione russa di Kursk, il leader ucraino in una conferenza stampa a Kiev oggi, ha spiegato che il suo piano includerebbe altri passi sul fronte diplomatico ed economico. Intanto, il conflitto tra Russia e Ucraina è giunto al suo 920esimo giorno. Il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, dopo aver ispezionato di persona la centrale nucleare di Kursk, ha affermato: "C'è il pericolo di un incidente nucleare nella regione di Kursk", a causa dell'incursione militare ucraina. "Le azioni militari vicino all'impianto rappresentano un pericolo per la sua sicurezza".

Intanto, come riporta Repubblica le autorità ucraine hanno confermato l'entrata in azione del Sukhoi 57, il più moderno caccia russo. Nel bollettino ufficiale sul bombardamento di lunedì mattina hanno infatti attribuito al nuovo velivolo il lancio di missili aria-suolo KH38.