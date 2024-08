Texas, coppia di sposi chiede 400 dollari agli invitati, ma non si presenta nessuno

28 agosto 2024 a

a

a

Hanno speso 200 mila dollari per il loro matrimonio e per pareggiare i conti la coppia di giovani sposini di Houston, in Texas ha chiesto agli invitati un contributo di 400 dollari per partecipare alla cerimonia. Come è andata a finire? Beh, non benissimo dato che alla festa non si è presentato nessuno degli invitati.

A raccontare la bizzarra vicenda è stato lo sposo, il 23enne Hassan Ahmed che ai social ha affidato il suo duro sfogo. In particolare, in un video su tik tok pubblicato lo scorso 10 agosto e diventato virale, il ragazzo ha spiegato: "Noi abbiamo speso circa 200 mila dollari per il matrimonio. Abbiamo pagato la torta, per il deposito per il locale, per l'abito da sposa...Tutto, abbiamo pagato tutto per il matrimonio, abbiamo pagato per il dj, per il fotografo. Abbiamo pagato tutto", ripete affranto il 23enne che non si è limitato a criticare la tirchieria degli amici.

La balla delle nozze al McDonald's: "Siamo poveri", ecco tutta la verità

L'episodio è stata anche l'occasione per il ragazzo di fare una riflessione più profonda in merito a quanto successo. "Quello che non capisco è che spendete più soldi in cose stupide, ma non potete venire a sostenere la vostra famiglia e i vostri amici a un matrimonio. Ditemi se sbaglio".