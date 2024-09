Ucraina, tre "fedelissimi" scaricano Zelensky: le dimissioni che scuotono Kiev

03 settembre 2024 a

Oltre alla guerra, sempre più sanguinosa, un terremoto politico: tre ministri ucraini, infatti, si sono dimessi oggi, martedì 3 settembre, una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno poco prima delle 17. Ancora però non è chiaro il motivo del passo indietro dei tre.

Il presidente del parlamento ucraino ha dichiarato che il ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra Oleksandr Kamyshin, in carica dal marzo 2023 e anche consigliere di Volodymyr Zelensky, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets hanno presentato la lettera di dimissioni. Lo riporta Rbc Ukraine. È stata ricevuta una lettera di dimissioni anche dal presidente del Fondo demaniale dell'Ucraina Vitalii Koval. Una clamorosa, e pesantissima, dichiarazione di sfiducia proprio nei confronti di Zelensky.

La notizia del triplice passo indietro è arrivata poco dopo il terrificante attacco missilistico russo denunciato da Kiev e che ha colpito la città di Poltava. Il portavoce del ministero della Difesa di Kiev, Dmytro Lazutkin, ha riferito di 49 morti e 219 feriti, la notizia è stata rilanciata dalla Bbc.

Un lago di sangue, quello di Poltava, che ha spinto Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri di Kiev, a uno sfogo dall'elevatissimo peso specifico: "Non so quante altre tragedie come questa debbano verificarsi perché vengano mantenute tutte le promesse e vengano presi nuovi impegni", ha premesso intervistato a Christiane Amanpour per la Cnn. Dopo la strage a Poltava, gli ucraini hanno denunciato come le vittime siano state colpite mentre cercavano di raggiungere i rifugi. Le prime notizie riportate da Zelensky parlano di un attacco con due missili balistici. "L'unico modo per intercettarli è avere i Patriot o il sistema di difesa aerea Samp/T perché sono gli unici in grado di intercettare i missili balistici", ha aggiunto e concluso Kuleba, rilanciando la richiesta di Zelensky circa le forniture dei sistemi di difesa aerea.