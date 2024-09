Giappone, la casa dei sogni acquistata per soli 35mila euro

05 settembre 2024 a

Immaginatevi di acquistare per pochi soldi una casa per poi scoprire anni dopo che quell'abitazione ha un valore economico immenso. È quanto accaduto a Covian e sua moglie Chiyoko nel 2017.

I due per questioni di lavoro furono costretti ad andare a vivere dal North Carolina al Giappone, a Iwakuni, una città nella prefettura di Yamaguchi. I due inizialmente pensarono a una situazione provvisoria finché come riporta il Messaggero "dopo cinque anni qui, mi sentivo a mio agio e mi piaceva stare qui, così abbiamo deciso che saremmo rimasti in un modo o nell'altro", ha raccontato Covian a Business Insider.

I due presero così la decisione di acquistare una delle 8,5 milioni di case "akiya", situata in una zona rurale. "Ho sempre apprezzato come le case più vecchie abbiano più spazio e carattere, ma in realtà, sono stati i prezzi bassi a farci scegliere questa strada", ha spiegato Covian. La coppia si mise così alla ricerca della casa perfetta finché, anni fa, durante un giro in bicicletta scoprirono la piccola città di Miwa. "Io e mia moglie eravamo emozionati, ma non troppo, perché sembrava messa veramente molto male, e non conoscevo un carpentiere che potesse aiutarci con i lavori", ha detto l'uomo che grazie a un incontro del destino trova la persona giusta e così la coppia l'acquistò per 5 milioni di yen giapponesi, circa 35.000 euro, e assunse il carpentiere per ristrutturarla.

I lavori di ristrutturazione furono molto costosi: 200mila euro circa per l’esattezza. La proprietà - come riporta il Messaggero - comprende la casa principale a due piani, una guest house, un garage, un edificio per lo stoccaggio e tre quarti di acro di terreno. Covian ha mantenuto la stanza tatami e l'engawa — il corridoio che corre lungo le finestre — ma ha anche aggiunto una dispensa e una lavanderia, elementi non comuni nelle case giapponesi tradizionali. Ha inoltre evitato di avere piccoli gradini in casa, a eccezione di quello all'ingresso. "Ho detto al carpentiere che volevo che un Roomba potesse passare attraverso tutta la casa senza bloccarsi", ha raccontato Covian.

"Ma non si trattava davvero del Roomba. Era più per il caso in cui, un giorno, Dio non voglia, io o mia moglie fossimo su una sedia a rotelle e non potessimo muoverci da una stanza all'altra a causa dei gradini". D'altronde, l'uomo ha spiegato di non voler cambiare l'identità della sua dimora. "Non voglio una di quelle case nuove. Sono tutte uguali; tutto è di plastica. Non hanno nessun carattere". L'uomo ha anche affermato di cavarsela "nella vita quotidiana, ma per esempio, l'altro giorno sono dovuto andare in ospedale per una procedura, e tutta la terminologia medica, beh, quella è troppo difficile per me. Quindi devo fare affidamento su mia moglie e penso che sarà così per molti anni".

Covian non ha nessun rimpianto perché "molte cose che abbiamo fatto non erano necessarie, quindi avremmo potuto risparmiare molto denaro se lo avessimo voluto. Quando guido su per la montagna, trovo la pace. Scherzo sempre con mia moglie dicendo che potrei passare tutto il tempo qui — solo io, me stesso e io, all'aperto. E sarei perfettamente felice. Non mi piace andare a Tokyo. Non mi piace andare nelle grandi città. Mi stressano", ha raccontato.