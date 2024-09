Trump-Kamala, i tre colpi del Tycoon con cui ha messo in imbarazzo la Harris: "Sto parlando"

11 settembre 2024 a

Lo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump è andato in onda nella notte. Uno duello che molto probabilmente si ripeterà a ottobre quando mancherà un mese circa alle elezioni americane. Ma dopo avervi dato conto dei botta e risposta del confronto in tv, ecco che un episodio sta facendo il giro del web.

Un dettaglio che però la dice lunga sul temperamento dei due candidati. Nel corso del serratissimo confronto i due candidati cercano di interrompersi a microfoni spenti, e Trump nonostante il silenzio si gira: "Sto parlando io": Donald Trump ha stoppato così il tentativo di Kamala Harris di interloquire mentre era il turno del tycoon.

"Suona familiare?", ha aggiunto, riferendosi alla stessa ormai famosa frase usata da Harris con Mike Pence nel dibattito tra candidati vicepresidenti. Una stoccata vera e propria che ha messo in imbarazzo Kamala. Trump, dopo pochi minuti, ha messo nuovamente la Harris nel mirino. Durante il duello sull’economia Trump attacca: “Kamala Harris è una marxista, come suo padre. Forse ha imparato anche bene, ma lo sanno tutti è marxista”, altro momento di gelo per la candidata dem. Infine, proprio sulla ricetta economica da sottoporre al giudizio degli americani nelle presidenziali di novembre, il tycoon la mette a tappetto: "Lei non ha un piano, ha copiato quello di Biden. Ma lei un piano non non ce l’ha, non esiste. Parlano di abbassare le tasse, ma guardate come vogliono farlo, non hanno un piano". Insomma, in tv la verità è emersa: sul piano dell'economia e delle misure per far crescere gli Stati Uniti nei prossimi 4 anni, Kamala, a quanto pare, ha le idee un po' confuse.