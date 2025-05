Donald Trump riapre Alcatraz: "Ospiterà i criminali più spietati e violenti"

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler dare istruzioni al suo governo di riaprire e ampliare Alcatraz, la famigerata ex prigione su un'isola della California, chiusa da oltre 60 anni. In un messaggio pubblicato domenica sera sul suo sito Truth Social, Trump ha scritto: "Per troppo tempo, l'America è stata afflitta da criminali viziosi, violenti e recidivi, la feccia della società, che non contribuiranno mai a nulla se non a miseria e sofferenza". Ha poi aggiunto: "Ecco perché oggi ordino al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all'FBI e al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, di riaprire un'Alcatraz sostanzialmente ampliata e ricostruita, per ospitare i criminali più spietati e violenti d'America".

Un portavoce del Bureau of Prisons ha dichiarato in un comunicato che l'agenzia "rispetterà tutti i decreti presidenziali". La direttiva di Trump di ricostruire e riaprire il penitenziario chiuso da tempo è l'ultima mossa nel suo tentativo di riformare modalità e luoghi di detenzione dei prigionieri federali e dei detenuti migranti, ma una mossa del genere sarà probabilmente costosa e difficile da realizzare. Il carcere è stato chiuso nel 1963 a causa delle infrastrutture fatiscenti e degli alti costi di riparazione e rifornimento della struttura vista la sua posizione sull'isola al largo di San Francisco, poiché tutto, dal carburante al cibo, doveva essere trasportato via mare. Adeguare la struttura agli standard moderni richiederebbe ingenti investimenti in un momento in cui il Bureau of Prisons sta chiudendo alcune carceri per problemi infrastrutturali simili.