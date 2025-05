Putin rispolvera l'atomica: Kiev, scenario estremo

Mentre la guerra russo-ucraina non lascia intravedere spiragli di tregua, resta alta la tensione attorno alla possibilità che la parata per la Vittoria della Seconda Guerra Mondiale, prevista a Mosca il 9 maggio, sia oggetto di attacchi e provocazioni che segnino una pericolosa escalation. Dopo che il presidente ucraino Volodymir Zelensky aveva balenato la possibilità che in qualche modo sia a rischio la sicurezza della parata, che ospiterà anche molti capi di stato stranieri, nella notte i russi hanno reagito con un nuovo massiccio attacco di droni su Kiev, che ha causato gravi danni nei quartieri Vvyatoshinsky e Obolonsky, uccidendo 3 persone e ferendone 11.

Erano ben 165 i droni russi e le difese ucraine affermano di averne abbattuti 69, mentre altri 80 sarebbero precipitati grazie a disturbi elettronici. La posta in gioco è alta, poiché ieri hanno confermato la loro presenza venerdì a Mosca dei big come il presidente cinese Xi Jinping e un ipotetico attentato in quel contesto potrebbe essere paragonabile all’attentato di Sarajevo del 1914, che fece scatenare la Prima Guerra Mondiale. Perciò il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un nuovo accenno alla potenza nucleare di Mosca, come deterrente contro il superamento di linee rosse. Intervistato da Pavel Zarubin, lo “zar” ha spiegato: «Volevano provocarci, costringerci a commettere errori. Ma non c’era bisogno di ricorrere alle armi cui lei ha fatto riferimento (cioè le armi atomiche, ndr). E spero che non sarà necessario». Putin, quindi, avverte, “no” all’uso delle atomiche, ma c’è sempre la possibilità che la Russia ci si trovi tirata per i capelli, in caso appunto di qualcosa di inaudito a Mosca. Ha inoltre aggiungo che la lotta fra Russia e Occidente «è esistenziale» e che ciò «richiede un approccio serio sui possibili sviluppi». Frattanto, l’esercito russo ha già compiuto la scorsa notte prove della parata, facendo sfilare al buio, sulla via Tverskaja di Mosca, tutta la sua panoplia, dai carri armati ai camion che trasportano e lanciano droni, ma soprattutto i colossali autocarri-rampa mobile a 16 ruote che trasportano e lanciano i missili nucleari intercontinentali Yars.

Già il vicecapo della sicurezza nazionale, Dimitri Medvedev aveva avvertito che in caso di attentato alla parata, «Kiev non arriverà al 10 maggio». Gli animi sono esasperati dopo tre annidi guerra e lo stesso presidente americano Donald Trump, pur sempre impegnato per una mediazione, ha ammesso, parlando alla NBC: «Forse la pace non è possibile, c’è un odio tremendo fra Putin e Zelensky». Ha però anche sostenuto che «siamo vicini a un accordo con una delle due parti, ma non direi di quale parte si tratta».