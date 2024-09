Jet russo da 50 milioni abbattuto, il video del blitz ucraino

13 settembre 2024 a

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, un'unità di intelligence militare avrebbe abbattuto un caccia russo SU-30SM sul Mar Nero. Il velivolo, che si è schiantato in mare, apparteneva al 43° reggimento di aviazione navale dell'aeronautica militare di Mosca, di stanza presso l'aeroporto di Saki, nella Crimea occupata dai russi. L'aereo è stato abbattuto con un lanciamissili terra-aria portatile. Il video mostra l'abbattimento del jet da 50 milioni di dollari. Il SU-30 SM è uno dei più moderni jet da combattimento russi. Può essere utilizzato come caccia o bombardiere.

"Il Mar Nero non è più un'area di cooperazione, ma un teatro di guerra, a causa delle azioni aggressive della Federazione Russa". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, in una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino, Rustem Umerov. Secondo un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest, Tilvar ha ribadito il fermo messaggio di condanna agli attacchi ingiustificati e in grave contraddizione con le norme del diritto internazionale messi in atto dalla Federazione Russa contro le infrastrutture portuali civili dell'Ucraina sul Danubio, in prossimità del confine con Romania.

Il GUR del Ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video che mostra il lavoro delle sue forze speciali, che l’11 settembre hanno abbattuto un caccia russo Su-30SM utilizzando un sistema missilistico portatile (MANPADS) nelle acque del Mar Nero. pic.twitter.com/VW9FCBaoKA — The Dagda (@greatgoddagda) September 12, 2024

Il ministero degli Esteri di Bucarest ha condannato fermamente l'attacco delle forze armate russe contro una nave commerciale che trasportava cereali nel Mar Nero. "Questo evento rappresenta un'escalation senza precedenti delle azioni della Federazione Russa nella guerra illegale e ingiustificata lanciata contro l'Ucraina. L'attacco deliberato contro una nave commerciale rappresenta una grave violazione delle norme del diritto internazionale umanitario che regolano la condotta della guerra in mare", ha affermato il ministero romeno in un comunicato. La diplomazia di Bucarest ha chiesto fermamente alla Federazione Russa di fermare qualsiasi attacco alle navi commerciali e di rispettare la libertà di navigazione di cui godono gli Stati del Mar Nero.