Caccia tedeschi si alzano in volo: Mosca sfida la Nato, tensione alle stelle nei cieli

Due caccia russi sono stati intercettati sopra il Mar Baltico da una pattuglia di ’Eurofighter’ dell’aeronautica tedesca schierata in Lettonia, che ha riferito l’incidente in un messaggio sul suo account X. Gli aerei russi erano un Tupolev Tu 142 e la sua scorta, un Sukhoi Su-30, ha detto l’aeronautica tedesca. "Un aereo da pattugliamento marittimo/guerra antisommergibile (Tu-142) con scorta (Su-30) è stato scortato dai nostri Eurofighter sul Mar Baltico". Secondo la fonte, l’aereo russo non aveva con sè un piano di volo o un transponder, il dispositivo elettronico utilizzato per facilitare l’identificazione degli aerei nel traffico aereo.

Le forze aeree tedesche hanno dichiarato di aver ricevuto un allarme nelle basi aeree di Laage (Germania nord-orientale) e Lielvarde in Lettonia. La Nato effettua tali operazioni di intercettazione e scorta quasi quotidianamente, con 300 missioni di questo tipo lo scorso anno, secondo i dati della Nato riportati dal quotidiano "Bild". Fino a lunedì prossimo la Russia effettuerà le manovre militari navali "Okean-2024" nelle regioni dell’Oceano Artico, del Mar Baltico, del Mar Caspio e del Mar Mediterraneo. Intanto resta alta la tensione tra Washington e Mosca. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due persone e tre entità legali coinvolte in campagne di influenza e disinformazione organizzate dalla Russia sul piano internazionale. Il provvedimento, annunciato poco fa dal segretario di Stato, Antony Blinken, segue le misure della scorsa settimana contro l’emittente russa "Rt" e diverse persone e organizzazioni affiliate. In una nota, il dipartimento ha precisato che le campagne di disinformazione sponsorizzate dal governo russo hanno come obiettivo una pluralità di Paesi in Europa, in Africa, in Nord America e nell’America Latina.