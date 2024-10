Kiev, annuncio-choc: "Uccisi 6 ufficiali nordcoreani in Donetsk"

05 ottobre 2024 a

Sono stati uccisi, in un attacco missilistico nel Donetsk occupato dalla Russia, più di 20 militari, tra cui sei ufficiali della Corea del Nord. A riferirlo fonti dell'intelligence militare di Kiev a Interfax-Ucraina. Le stesse fonti hanno fatto sapere anche che altri tre militari nordcoreani sono rimasti feriti. Dalla Russia avevano riferito già in precedenza dell'arrivo di un piccolo contingente di personale militare da Pyongyang, in particolare di un'unità di ingegneria, sottolineando "la cooperazione attiva tra Russia e Corea del Nord" nella guerra all'Ucraina. Il raid sarebbe avvenuto due giorni fa, il 3 ottobre.

Le truppe russe hanno occupato il Donetsk nel 2014 e da allora le strutture che garantiscono il funzionamento del gruppo russo nell'area sono in una situazione di perenne scontro con le Forze di difesa dell'Ucraina. Stando a quanto riportato da diversi canali Telegram russi citati da Interfax Ucraina, pare che i russi si stessero "preparando per azioni di assalto, per la difesa", quando "è stato lanciato un attacco missilistico sul campo di addestramento".

Intanto, nella regione russa di Kursk è scattato l'allarme aereo per il pericolo di un attacco effettuato per mezzo di droni. Lo ha riferito il governatore della regione Alexey Smirnov. "Regione di Kursk: pericolo di un attacco con droni. Fate attenzione, le forze e i mezzi di difesa aerea sono in allerta per respingere un possibile attacco", ha scritto Smirnov sul proprio canale Telegram. In precedenza, il ministero della Difesa di Mosca aveva riferito di avere intercettato e distrutto dieci droni provenienti dal territorio ucraino e lanciati contro le regioni di Belgorod, Voronezh e Kursk.