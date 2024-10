Meghan Markle "era sola", tam-tam impazzito: rottura con Harry, una pesante conferma

08 ottobre 2024 a

a

a

Il principe Harry e Meghan Markle starebbero conducendo vite separate da un po' di tempo a questa parte: lui gira il mondo da solo e lei appare ad eventi pubblici senza il marito al suo fianco. La coppia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Sun e dal Daily Mail, non starebbe vivendo un periodo facile. Il duca di Sussex di recente è stato a New York e a Londra, mentre adesso è impegnato in un tour di beneficenza africano, prima in Sudafrica e poi in Lesotho. Obiettivo del tour è promuovere la ong contro l'Hiv che ha co-fondato, Sentebale. Nel suo breve soggiorno nel Regno Unito, invece, ha dormito in hotel e non ha visto nessuno della sua famiglia, né il padre Carlo né il fratello William.

Ad alimentare le voci di una crisi di coppia il fatto che quest’anno Harry e Meghan hanno viaggiato insieme solo in due occasioni, per andare in Colombia e in Nigeria. In entrambi i casi si sono presentati come membri della Royal Family. Ad apparire da solo, comunque, non è solo Harry, ma anche Meghan, che due giorni fa ha partecipato a sorpresa al Children's Hospital Gala a Los Angeles, dove ha indossato un vestito rosso scarlatto già messo durante un altro evento di gala a New York nel 2021.

Video su questo argomento Harry torna a Londra per una cerimonia di beneficenza: l'incognita sull'incontro col padre

I tabloid inglesi hanno messo in fila diversi elementi che proverebbero la fine del matrimonio dei duchi. Uno di questi risalirebbe all’anno scorso, quando durante una partita di basket del Los Angeles Lakers, Meghan rifiutò in diretta mondiale un bacio da Harry mentre venivano inquadrati dalla telecamera sugli spalti. Il Sun, in particolare, ha riportato voci, per ora senza fondamento, secondo cui Harry qualche volta dormirebbe in albergo. Mentre secondo il Daily Mail, il duca non avrebbe trascorso il giorno del suo 40esimo compleanno con la moglie, ma con alcuni amici a fare trekking. A tal proposito, però, fonti vicine alla Markle hanno spiegato che "non c’è alcun problema tra i due” e che quella gita con gli amici sarebbe stata organizzata proprio dalla duchessa.