Emmanuel Macron preso a schiaffi dai giudici

I giudici francesi assestano un duro colpo al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Mercoledì, il Tribunale di commercio di Parigi ha annullato la decisione di vietare alle aziende israeliane di essere presenti a Euronaval, il più importante salone internazionale dedicato alla difesa navale in programma dal 4 al 7 novembre. La decisione era sta annunciata dagli organizzatori di Euronaval su richiesta esplicita del governo francese ed era stata definita «vergognosa» da Israele. Mercoledì, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha accolto con favore la decisione del tribunale.

«Si tratta di un’importante vittoria perla giustizia e di un chiaro messaggio contro i tentativi di indebolire Israele nella sua lotta contro le forze del male», ha dichiarato Israel Katz su X. «È una vittoria dello Stato di diritto di cui dobbiamo essere soddisfatti», ha commentato all’Afp Patrick Klugman, membro del team di avvocati che ha sporto denuncia per conto delle aziende israeliane e la Camera di Commercio Francia -Israele.

Quest’ultima, attraverso il suo presidente, Henri Cukierman, ha affermato che il tribunale, con la sua sentenza, ha “corretto” l’«emarginazione» delle aziende israeliane a causa della loro «nazionalità». Secondo le informazioni di Ouest -France, tre aziende che erano state messe al bando hanno già potuto reintegrare i loro stand. Si tratta di Rafael advanced defense systems, di Orbit communication systems e di Israel shipyards. Israel aerospace industries (Iai, la più grande azienda di difesa dello Stato ebraico) e Elbit systems non si sono ancora pronunciate sulla decisione. A fine maggio si era verificata la stessa situazione. La presenza delle aziende israeliane della difesa alla fiera Eurosatory era stata annullata per volere dell’esecutivo in ragione dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, prima di essere autorizzata dai giudici.