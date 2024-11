Regina Letizia a Paiporta, "Non è colpa sua": in lacrime tra la folla che cerca di linciare il marito e il premier

03 novembre 2024 a

La Regina Letizia ha pianto tra gli alluvionati di Paiporta, nella comunità valenciana, fermandosi a parlare con i cittadini colpiti, ha abbracciato alcune donne e si è commossa mentre la folla inveiva contro la delegazione istituzionale in visita, di cui faceva parte anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. "Non è colpa sua", hanno detto alcuni dei contestatori alla regina Letizia, sporcata di fango durante la protesta.

Il consorte, Re Felipe di Spagna, è stato accolto da colpi di palle di fango e insulti dalla popolazione furiosa, mentre il premier socialista è stato addirittura colpito con un bastone alle spalle.

Fango e insulti, aggredito Re Felipe: la situazione degenera, cariche della polizia | Video

Con l'accordo congiunto delle autorità statali, regionali e della Camera, proprio a causa dei disordini di Paiporta, è rinviata la visita della coppia reale a Chiva, altra località della comunità valenciana flagellata dall'alluvione. Lo riferisce il sito d'informazione Abc, precisando che il Re Felipe VI e la moglie Letizia Ortiz sospendono per oggi la loro visita. In un primo momento era stato riferito che la visita programmata sarebbe stata mantenuta nonostante gli incidenti accaduti ma alla fine si è deciso di rinviarla.

Il premier Sanchez a Paiporta preso a bastonate. Scappa e gli distruggono la macchina | Video

A Paiporta si sono sentite urla, insulti e lanci di oggetti e fango durante la visita dei reali, del capo del governo Sanchez, e del presidente della Generalitat di Valencia, Carlos Mazon, di cui una folla di residenti ha chiesto le dimissioni. La coppia reale ha appena fatto in tempo a essere aggiornata sulle operazioni di salvataggio in corso e di ripristino dei servizi essenziali. Ha anche espresso da vicino le condoglianze alle famiglie delle vittime e dei dispersi, nonché il sostegno a quanti sono impegnati nelle operazioni di bonifica e di ripristino dei servizi essenziali. Nonostante la rabbia e le forti tensioni, Felipe VI è rimasto per un momento con la popolazione locale, sconvolta.