Joe Biden, il percorso alternativo: come ha raggiunto la sede del G20, condizioni preoccupanti

Gli acciacchi costringono Joe Biden a un percorso alternativo. Il presidente statunitense (ancora per poco dato che a gennaio subentrerà Trump), ha optato per evitare un tratto in salita. Biden ha infatti usufruito di un percorso alternativo per raggiungere le sedi dove si teneva il G20. Come ricordato dall'Adnkronos, il capo della Casa Bianca è stato l'unico a evitare un tratto della passerella in salita per arrivare all’ingresso dove ha ricevuto l’accoglienza del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

D'altronde la vecchia avanza così come i dolori. Non sarebbe infatti la prima caduta in pubblico mentre saliva sull’aeroplano o il primo inciampo dalla bicicletta. Già qualche mese fa il Wall Street Journal indagò sul suo stato di salute. Raccogliendo i racconti di 45 fra repubblicani e democratici sulle loro interazioni con il presidente, in molti affermarono: "Lo incontravo quando era vicepresidente. Andavo a casa sua. Ora non è più la stessa persona", confessava l'ex speaker della camera, il repubblicano Kevin McCarthy.

Insomma, gli 81 anni si sentono tutti. Al punto che anche il procuratore speciale Robert Hur, nominato per la supervisione dei documenti segreti trovati in casa del presidente, lo descrisse come un vecchietto smemorato, non in grado di ricordare neanche quando era morto il figlio E ancora, alcuni dei partecipanti all'incontro nella West Wing del 17 gennaio scorso, durante le trattative per la concessione di fondi all'Ucraina, hanno raccontato al quotidiano che il presidente si muoveva così lentamente per accogliere la decina di leader del Congresso presenti che è servito molto tempo prima di entrare nel merito dell'incontro.