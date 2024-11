Elon Musk ossessionato dalla storia di Roma

22 novembre 2024 a

«America is New Rome». Così Elon Musk ha rilanciato dei tweet di “Culture critic” che ieri sera avevano 21 milioni e mezzo di visualizzazioni e migliaia di like e commenti (numeri simili ha fatto il tweet di Musk sull’America come la Nuova Roma). Il thread di “Culture critic” esordisce così: «L’America fu fondata per essere la vera erede dell’antica Roma. Ma la maggior parte delle persone non sa quanto siano profondi i parallelismi (...). Ecco perché viviamo ancora a Roma e perché questa volta non crollerà».

Vi si legge «che i Padri Fondatori americani volevano emulare e perfezionare la Repubblica Romana» e «scelsero come sigillo un’aquila, simbolo di saggezza e potere per Roma, ma un’aquila originaria del Nord America».

Dopo le analogie fra le due storie, si sottolinea l’esplicita volontà di ispirarsi a Roma. Per esempio: «La virtù civica di Cincinnato (console e generale romano, ndr) era al centro della visione dei Padri Fondatori: una repubblica che non sarebbe mai caduta sotto la tirannia. Cincinnati prese il suo nome proprio per ricordare ciò».