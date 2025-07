Roma, entra con un cartello nella Fontana di Trevi: chi è quest'uomo

Ultima Generazione spostate. La nuova frontiera della protesta ambientalista e animalista è un clamoroso ritorno alle origini. Seguendo il solco tracciato da San Francesco - "Fratello Sole e Sorella Luna" -, un frate si è inventato una trovata che sta facendo il giro del web. Il seguace di Cristo, con tanto di saio, si è infatti gettato nelle acque di Fontana di Trevi, in mezzo alle monetine lanciate da turisti e passanti. Una scena surreale.

No, il frate in questione non ha avuto una botta di caldo, visto le alte temperature che in questo periodo stanno piegando la Capitale. Il suo è un vero e proprio atto di protesta ambientalista. Il religioso, con entrambe le mani, ha esibito un cartello con una scritta sia in italiano che in inglese: "Gli animali sono nostri fratelli. Animals are our brothers".