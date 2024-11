India, si sveglia pochi secondi prima della cremazione: era stato dichiarato morto dai medici

23 novembre 2024 a

Notizia surreale dall'India. Un giovane ragazzo si è risvegliato dopo essere stato dichiarato morto in ospedale. Dove? In obitorio, pochi istanti prima di essere cremato. Rohitash Kumar ha difficoltà sia di parola sia di udito. Al suo arrivo nella struttura, il dottore lo aveva dichiarato deceduto. Ma sul corpo non era stata effettuata alcuna autopsia. Una circostanza davvero insolita.

A riportare la curiosa vicenda di Rohitash Kumar ai media locali sono stati fonti mediche del Rajasthan, nel nord dell'India. Il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale nella città di Jhunjhunu dopo aver accusato alcuni problemi di salute. Poi è accaduto l’impensabile. Una scena quasi da film horror che avrà di certo spaventato i sanitari.

Il primario dell'ospedale, D. Singh, ha dichiarato all'Afp che il referto autoptico era stato redatto senza effettuare l'autopsia e che il corpo era stato messo a disposizione per la cremazione. Il medico ha aggiunto che poco prima della sua cremazione, il corpo ha cominciato a muoversi. Era vivo e respirava. Il giovane, quindi, è stato portato in ospedale una seconda volta, ma ieri, 22 novembre, è stato dichiarato morto. A seguito della vicenda, come riferito dal Times of India, tre medici sono stati sospesi e la polizia ha aperto un'indagine.