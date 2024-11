Libano, tregua imminente? Israele devasta Beirut, Hezbollah in ginocchio

26 novembre 2024 a

a

a

In Medio Oriente sembra tutto apparecchiato per un cessate il fuoco tra Israele e il Libeno. Il premier Benjamin Netanyahu, terrà una dichiarazione tv stasera alle 20 ora locale, le 19 in Italia, a seguito della riunione del Gabinetto di sicurezza, nella quale i ministri dovrebbero dare il via libera all'accordo per un cessate il fuoco in libano. Ma nel frattempo i caccia israeliani hanno colpito oggi oltre 180 obiettivi di Hezbollah in tutto il Paese. Lo ha comunicato l'Idf, citato da Times of Israel. Secondo l'esercito, gli attacchi hanno colpito centri di comando, depositi di armi e altre infrastrutture di Hezbollah a Beirut, nel Libano meridionale e nella valle della Beqa'a.

Secondo il ministero della Sanità libanese, almeno tre persone sono state uccise e 26 ferite nell'attacco dell'esercito israeliano che ha raso al suolo un edificio residenziale nel quartiere centrale di Beirut, a Basta. L'esercito israeliano aveva avvertito di evacuare 20 edifici nei sobborghi di Beirut prima che venissero colpiti: una mossa che mira a infliggere una punizione a Hezbollah negli ultimi momenti prima che il cessate il fuoco venga annunciato ed entri in vigore.Il portavoce dell'Unifil Andrea Tenenti ha detto ad Associated Press che le forze di pace non evacueranno dal sud del Libano.

"Raggiunto il fiume Litani", la prima volta in 24 anni: Medio Oriente, si aprono scenari estremi

In merito all'accordo per il cessate in fuoco in Libano "siamo alle fasi finali. Se arriviamo a una conclusione può fare una grande differenza" nell'ambito del conflitto in corso in Medioriente. Lo ha affermato il Segretario di stato americano, Antony Blinken, nel corso di una conferenza al termine del G7 Esteri di Fiuggi-Anagni. "Salverà molte vite in Libano e in Israele e permetterà alle persone di tornare alle loro case", ha aggiunto. Secondo Blinken "una de-escalation nella regione" può anche "aiutare" in merito a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza in quanto "Hamas non potrebbe più contare su un altro fronte".