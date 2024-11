Brasile, l'offerta per il Black Friday: "50% di sconto per chi vuole la cittadinanza italiana"

28 novembre 2024 a

La cittadinanza italiana in sconto per il Black Friday. No, non è uno scherzo. Si tratta dell'ultima trovata delle agenzie specializzate del Brasile, come Vicenza Cidadania o Terra Nostra Cidadania Italiana. Come funziona? Vengono offerti sconti fino al 50% per chi vuole diventare un cittadino del nostro Paese. Come spiegano loro stesse, tra i vantaggi ci sono: "Accesso agli Stati Uniti senza colloquio consolare; Accesso gratuito a 27 paesi dell’Unione Europea; Accesso al sistema sanitario del primo mondo (Italia); Sfuggire alla coda per l’immigrazione".

I clienti, potenzialmente, sono tantissimi. Come riporta il Corriere della Sera, sarebbero almeno 60 milioni di persone, quante sono le persone di sicura origine italiana che vivono al di fuori dell’Italia, cioè più dell’attuale popolazione italiana residente, che è di 58,9 milioni di persone. Si tratta di un vero e proprio paradosso giuridico: una forma estrema dello ius sanguinis, che riconosce la nostra cittadinanza a chiunque abbia un avo italiano, senza limiti di tempo.

Le agenzie di consulenza per l'immigrazione conoscono alla perfezione questa anomalia della legge italiana. E la sfruttano per attirare sempre più clienti. . Il risultato è un’esplosione di richieste: solo in Veneto l’anno scorso ci sono state 12 mila domande di naturalizzazione da parte di cittadini brasiliani. E visto che si tratta di richieste di gruppi familiari che riguardano fino a 10-15 persone, si stima che i richiedenti effettivi siano tra i 100 e i 150 mila.