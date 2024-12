Crociera, parla il membro dell'equipaggio: "Igiene e cabina, a cosa dovete fare attenzione"

Roberto Tortora 03 dicembre 2024 a

In crociera sì, ma occhio alla pulizia e all’igiene. Il racconto viene direttamente da chi è abituato a lavorare sulle navi che trasportano migliaia di passeggeri tutto l’anno, cioè dalla statunitense Tammy Bar che conosce da 3 anni ogni dettaglio della vita a bordo e ha scritto un articolo in merito su Business Insider.

Dopo aver sgobbato così tanto, ha perfezionato le sue giornate lavorative per godersele al meglio: “La mia esperienza come membro dell’equipaggio mi ha insegnato ad affrontare ogni crociera con estrema organizzazione”. Innanzitutto studiare a fondo gli itinerari, verificando la distanza reale tra gli attracchi e le città da visitare: “Se il porto è lontano, come Civitavecchia per Roma, questo può cambiare i tuoi piani”. Non può mancare, certo, il costume da bagno nel bagaglio a mano: “La cabina potrebbe non essere subito disponibile, ma posso comunque rilassarmi in piscina”.

Appena ricevuti i bagagli, la Bar è organizzatissima: disfa le valigie, utilizza ganci magnetici per ottimizzare lo spazio e si affida a una lavagnetta magnetica per annotare attività e comunicare con il personale. Primo obiettivo? Garantire la sicurezza e le procedure relative non vanno mai prese alla leggera: “Ho vissuto blackout in mare: conoscere il percorso verso la tua muster station può fare la differenza”.

Il punto che la donna indica è il luogo di raccolta che vien indicato durante l'esercitazione. A seconda del punto della nave in cui ci si trova il punto sarà diverso. Tra un lavoro e l’altro, Tammy gode anche del viaggio, con camminate sul ponte per godersi la brezza fresca del mare e viste mozzafiato, ricordandosi sempre di lavarsi spesso le mani per evitare i germi, che di certo su una nave da crociera non mancano. Da turista e non da lavoratrice il suo impegno va oltre: paga sempre le mance e segnala il personale eccellente, perché “si possono ottenere promozioni grazie a un semplice commento positivo”, come lei stesso spiega. Per divertirsi al meglio, infine, è sempre bene lasciarsi coinvolgere da ogni evento a tema: “Vestirsi per le occasioni è una parte del divertimento: una crociera è anche questo”.