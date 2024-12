Brian Thompson, ucciso a colpi di pistola fuori dall'Hilton: killer in fuga, New York sconvolta

04 dicembre 2024 a

È stato ucciso a colpi di pistola, mentre usciva dall'Hilton hotel a New York, Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo americano United Healthcare. L'omicidio è avvenuto sulla Sessantunesima strada poco dopo le 7 del mattino (ora locale) di oggi, mercoledì 4 dicembre.

Stando alle prime informazioni trapelate, Thompson, 50 anni, sarebbe stato colpito al petto da un uomo con il volto coperto che era lì ad aspettarlo. Nonostante la corsa disperata al Mount Sinai hospital, il manager era già in condizioni critiche al momento dell'arrivo nella struttura medica ed è morto poco dopo. Intanto, la polizia ha fatto sapere che il killer è ancora in fuga: si tratterebbe di un uomo bianco con addosso una giacca color crema, una maschera nera e delle scarpe da ginnastica bianche e nere. I funzionari hanno detto anche che portava uno zaino grigio. Secondo la polizia, si sarebbe trattato di un attacco mirato.

La United Healthcare è una società che vende polizze di copertura sanitaria e assicurativa. E l'anno scorso ha dichiarato oltre 371 milioni di dollari di ricavi. Thompson, residente in Minnesota, aveva assunto la guida dell'azienda nell'aprile del 2021. Dopo aver saputo della morte dell'ad, la società ha cancellato la giornata per gli investitori. Da parte loro, per ora, nessuna risposta alla richiesta di commento arrivata dall'agenzia Reuters.