Congo, virus misterioso: "Qualsiasi risposta necessaria", la mossa dei vertici Ue

09 dicembre 2024

"La Commissione organizzerà una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria per coordinare qualsiasi risposta Ue necessaria non appena avremo maggiori informazioni in merito": una portavoce della Commissione europea lo ha detto a proposito della malattia misteriosa che si sta diffondendo in Congo. Poi ha fatto sapere che gli esperti dell'Ue e dell'Ecdc sono "sul campo" in Congo dopo le segnalazioni di una patologia a cui non è stato dato ancora un nome. La Commissione, dunque, "segue da vicino" l'evolversi della situazione ed è "in contatto costante con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con l'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità)". Per il momento a Bruxelles non risultano ancora casi in Europa.

Nel corso del briefing con la stampa, poi, la portavoce ha proseguito: "Seguiamo da vicino la situazione nella Repubblica Democratica del Congo in merito alla malattia sconosciuta. Cerchiamo di raccogliere informazioni e posso assicurarvi che la nostra gente, i nostri esperti, sono in allerta. Siamo in contatto costante con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie". E ancora: "La natura di questa malattia non è ancora nota. Si trova in una provincia piuttosto remota nel Congo sud-occidentale e complica un po' la situazione, perché non ci son laboratori attrezzati e ci vogliono circa 48 ore per arrivare a Kinshasa. Quindi l'unica cosa che posso dire, e questo è molto importante, è che non sono stati segnalati casi di questa malattia sconosciuta in Europa".