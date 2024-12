Bashar Assad, l'esilio dorato in Russia: quanti appartamenti possiede a Mosca

11 dicembre 2024 a

Bashar al-Assad è scappato in fretta e furia dalla Russia. L'ex dittatore siriano ha trovato rifugio a Mosca. Ma il suo non è certamente un umile esilio. Al contrario, possiede addirittura una villa dorata nel quartiere dei suoi colleghi esiliati. A Barvikha, del resto, c'è tutto quello che può piacere a un uomo in vista. A cominciare dai negozi extra lusso e super selezionati.

L'ex dittatore siriano e la sua famiglia hanno ottenuto dalla Russia "asilo politico" in modo che potranno godere di protezione e avere una vita tranquilla. A lungo ammalata di tumore e poi di leucemia, la consorte di Bashar è stata descritta come una persona che vive una vita nel lusso più sfrenato ed è abituata a spendere centinaia di migliaia di dollari in mobili e in vestiti. Dopo lo scoppio della guerra civile la donna ha speso in acquisti online in negozi e boutique di Chelsea vere fortune.

La sua passione principali sono i gioielli. Il Dipartimento di Stato americano ha stimato la ricchezza degli al-Assad in due miliardi di dollari. Questi soldi, però, sono "parcheggiati" in numerosi conti correnti, società di favore, offshore in paradisi fiscali. A Mosca, ad esempio, la famiglia possiede una ventina di appartamenti - alcuni nel distretto finanziario della capitale - del valore di 36 milioni di euro. Loro parenti hanno rilevanti investimenti nel settore immobiliare.