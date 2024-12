Spagna, uccide un uomo e carica il corpo in auto? Arrestato grazie a Google Maps

18 dicembre 2024 a

Un caso di omicidio è stato risolto grazie a Google Maps in un paesino di 100 abitanti. È successo nella provincia di Soria, in Spagna, dove le riprese di Street View hanno immortalato un uomo mentre caricava un grande sacco di plastica bianca nel bagagliaio di un’auto in via Norte, a Tajueco. Proprio queste immagini, insieme alle intercettazioni telefoniche, hanno aiutato gli investigatori a ritrovare il corpo smembrato di un cittadino cubano, 40 anni, scomparso da un anno, che era stato nascosto nel cimitero di Andaluz, un piccolo comune del distretto di Berlanga de Duero.

Dalle indagini, inoltre, è emersa anche una storia di tradimenti, che rappresenta probabilmente il movente dell'omicidio. L'uomo immortalato dalle immagini di Google Maps, infatti, conosciuto nella zona come il "Lobo de Tajueco", cioè il Lupo di Tajueco, gestore di un bar a Bayubas de Arriba, pare avesse una relazione sentimentale con la moglie della vittima, anche lei di origine cubana. Stando a quanto trapelato finora, come riporta il Messaggero, l'omicidio dell'uomo sarebbe stato organizzato dalla moglie e dal suo amante, forse dopo che lui aveva scoperto il tradimento. Entrambi sono stati arrestati. L'omicidio risale a novembre 2023, quando il fratello del cubano scomparso denunciò alla Polizia Nazionale la sua scomparsa. L'ultimo contatto con lui furono alcuni messaggi.