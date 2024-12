Germania, Elon Musk su X irrompe sul voto: "Solo AfD può salvare il Paese"

20 dicembre 2024 a

a

a

"Solo Alternative für Deutschland può salvare il Paese". È quanto ha scritto su X Elon Musk, proprietario del social network e futuro capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Musk ha inoltre allegato al suo messaggio un video dell’attivista populista di destra, Naomi Seibt, in cui si commenta il fatto che il candidato cancelliere dell’Unione cristiano democratica tedesca (Cdu), Friedrich Merz, si sia rifiutato di affrontare in un dibattitto televisivo i rappresentanti di AfD prima delle elezioni del 23 febbraio.

Intanto dalla Germania proseguono i colloqui tra il Cancelliere e il presidente eletto degli Usa. "Ho parlato ripetutamente con il presidente americano Trump, oggi di nuovo, dopo aver avuto tempo fa una conversazione approfondita. Questo per me è importante, perché abbiamo bisogno di una politica coordinata tra Europa e Stati Uniti, e tra Germania e Stati Uniti". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al termine del Consiglio europeo.

"È assurdo". Open Arms, Elon Musk al fianco di Salvini: il tweet sulle toghe fa impazzire la sinistra | Guarda

"Ritengo che, soprattutto in questa situazione, sia necessario unire le nostre forze. La mia impressione è che sia possibile, e riusciremo a farlo: non lasceremo sola l'Ucraina. Faremo tutto il possibile affinché rimanga sovrana, non venga ostacolata nel suo percorso verso l'Unione europea e resti una nazione forte", ha aggiunto.