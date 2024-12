Germania, al voto a febbraio: attesa col brivido, chi è in testa nei sondaggi

Dario Mazzocchi 28 dicembre 2024 a

a

a

Con l’ultimo passaggio formale del presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier, si è aperta ufficialmente la corsa elettorale per il rinnovo del Bundestag tedesco. Steinmeier ieri ha sciolto la camera bassa che sarà rinnovata il 23 febbraio dopo che a novembre il governo a trazione socialdemocratica del cancelliere Olaf Scholz è entrato in crisi per le dimissioni del ministro delle Finanze, Christian Linder.

«La stabilità richiede un governo in grado di agire e di contare su una maggioranza parlamentare, specie in momenti difficili come questi», ha dichiarato Steinmeier. Uno scenario auspicabile, ma che non sembra così concreto: per quanto i sondaggi indichino nella Cdu di Friedrich Merz e in un’alleanza conservatrice i favoriti alle urne, nello scacchiere va presa in seria considerazione la variabile dell’AfD, Alternative für Deutschland, il movimento di destra radicale guidato da Alice Weidel. Nella media delle rilevazioni è accreditato di un solido 19%, due punti sopra l’SPD di Scholz, ma in un sondaggio della Bild, popolare tabloid, Weidel raggiunge addirittura il 24% tra le preferenze degli intervistati, staccando di quattro punti Merz.

Magdeburgo, è fallito il piano di chi voleva usare la strage contro la destra. E Afd cresce

Economia e immigrazione sono in cima ai pensieri degli elettori. La prima è destinata a una contrazione per il secondo anno di fila. Quanto al secondo tema, la tensione è particolarmente alta dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo della scorsa settimana, quando il rifugiato saudita Taleb Al-Abdulmohsen si è lanciato in auto sulla folla, provocando 5 morti e 200 feriti. «Vogliamo che le cose cambino per vivere nuovamente in sicurezza», aveva commentato a caldo Weidel. Per lei e l’AfD questa campagna elettorale rappresenta una grande occasione di raccogliere consensi sulla linea dura anti-migratoria.

Ecco chi era davvero il killer di Magdeburgo: faceva il matto ma così ha fregato gli 007 tedeschi

La popolarità di Weidel non sembra per ora risentire nemmeno delle posizioni filoputiniane. Da tempo chiede un «rapporto bilanciato» con Mosca: il collega Tino Chrupalla, con cui condivide la reggenza del partito, nel 2023 ha partecipato a un ricevimento presso l’ambasciata russa a Berlino, scatenando le dure critiche del mondo della politica e dei media che non hanno scalfito le posizioni di AfD. Da segnalare che, secondo un sondaggio dell’emittente ZDF, la guerra in corso tra Ucraina e Russia è solo al quarto posto tra le priorità dell’opinione pubblica tedesca che riserva più attenzione alla questione climatica. Da parte sua Merz da tempo ha spostato l’asse della Cdu più a destra anche per non inseguire AfD sull’immigrazione e non sembrare meno affidabile. Ha pure affilato il linguaggio verso le forze progressiste dei socialdemocratici e dei Verdi: una strategia che sta dando frutti. L’unico che resta a guardare è Scholz, la cui breve parabola pare già ai titoli di coda.