Russia sotto choc, "carillon con esplosivo": chi hanno cercato di uccidere

Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha annunciato di aver sventato un attentato terroristico contro un alto funzionario del ministero della Difesa e un blogger militare che copriva l'offensiva in Ucraina.

Secondo l'Fsb, come spiega l'agenzia Tass, un cittadino russo, che ha agito su istruzioni dell'intelligence militare ucraina, è stato arrestato per aver progettato gli attacchi. "Su ordine di un curatore, l'attentatore ha preso un ordigno esplosivo improvvisato del peso di circa 1,5 chilogrammi in equivalente Tnt, camuffato da carillon portatile, da un deposito nella regione di Mosca. Ha effettuato una ricognizione nei luoghi di residenza delle persone prese di mira per far esplodere la bomba a distanza", ha aggiunto. Una modalità di attacco che ricorda quella che ha portato alla morte a Mosca del generale russo Kirillov, stroncato da un ordigno nascosto su un monopattino.

Nel frattempo, l'aeroporto della città russa di Kazan ha sospeso i voli per "garantire la sicurezza dei voli civili" come ha riferito dall'Agenzia federale per il trasporto aereo russo. Le operazioni all'aeroporto sono state sospese alle 6 del mattino a seguito di un attacco di droni ucraini che presumibilmente avrebbe preso di mira le regioni russe di Voronezh, Rostov e Belgorod; l'agenzia Tass ha riportato che in totale sono stati abbattuti 56 droni.

Le Forze armate ucraine hanno invece colpito un deposito di droni nella regione russa di Oryol. A renderlo noto lo Stato maggiore delle Forze armate di Kiev, precisando che l'attacco risale al 26 dicembre. A quanto riferito, la struttura colpita serviva per il deposito, la manutenzione e la riparazione di droni Shahed. "L'operazione ha ridotto in modo significativo il potenziale del nemico di compiere attacchi aerei con droni contro le infrastrutture civili in Ucraina", ha riferito lo Stato maggiore.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato inoltre la Cina a esercitare la propria influenza sulla Corea del Nord per fermare il dispiego di soldati nordcoreani a fianco delle truppe russe sul fronte ucraino. "La nazione coreana non dovrebbe perdere il suo popolo nelle battaglie in Europa. E questo può essere influenzato, in particolare dai vicini della Corea, soprattutto dalla Cina", ha detto Zelensky nel suo discorso serale. "Se la Cina è sincera nel dichiarare che la guerra non deve degenerare, deve esercitare una pressione adeguata su Pyongyang", ha aggiunto il presidente ucraino ricordando che la Cina è il più stretto alleato del regime nordcoreano.