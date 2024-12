Finlandia, bloccata la nave fantasma russa: cosa sta succedendo nel Baltico, Europa sotto attacco?

28 dicembre 2024 a

In seguito al danneggiamento del cavo sottomarino Estlink 2 al largo della Finlandia, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha lanciato un nuovo allarme sulla flotta ombra russa e ha invocato ulteriori sanzioni da parte dell'Unione Europea. ''Quasi ogni mese, le navi danneggiano importanti cavi sottomarini nel Mar Baltico. Gli equipaggi delle navi calano le ancore in acqua, le trascinano per chilometri sul fondale senza un motivo apparente e poi le perdono quando le tirano su'', ha dichiarato sabato Baerbock al gruppo editoriale Funke Mediengruppe. Baerbock ha detto che le risulta difficile credere che questi incidenti siano semplici coincidenze.

''Questo è un urgente campanello d'allarme per tutti noi. In un mondo digitalizzato, i cavi sottomarini sono le arterie di comunicazione che tengono unito il nostro mondo'', ha avvertito la ministra. Il cavo Estlink 2 tra Estonia e Finlandia è stato interrotto mercoledì in quello che le autorità finlandesi sospettano possa essere un atto di sabotaggio. In seguito all'incidente, è stata trattenuta la petroliera Eagle S, battente bandiera delle Isole Cook, la cui ancora si ritiene abbia danneggiato il cavo. Secondo l'Ue, la nave potrebbe appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa - petroliere e altre navi da carico che Mosca utilizza in modo non ufficiale per aggirare le sanzioni sul trasporto del petrolio, tra le altre.

La polizia finlandese intende trasportare a riva l'Eagle S, la petroliera sotto sequestro sospettata di aver intenzionalmente danneggiato un cavo elettrico del Mar Baltico. Per facilitare le indagini, la petroliera verrà spostata dal Golfo di Finlandia a un attracco vicino al porto finlandese di Kilpilahti, si apprende da una dichiarazione della polizia. Vietato l'accesso a un'area di circa un miglio nautico attorno alla petroliera "per garantire la sicurezza operativa delle autorità", ha annunciato la polizia, aggiungendo che è attualmente in vigore una no-fly zone. La Nave era stata fermata dopo l'interruzione del cavo elettrico sottomarino Estlink2 tra Finlandia ed Estonia lo scorso 25 dicembre. Gli investigatori stanno esaminando la possibilità di un sabotaggio. La petroliera naviga sotto bandiera delle Isole Cook e, secondo l'Ue, farebbe parte della "flotta ombra" russa, la squadra di petroliere e altre navi cargo che Mosca usa per aggirare le sanzioni internazionali.