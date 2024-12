Putin e le trame di Mosca: la strategia tra pace e dissenso

29 dicembre 2024 a

a

a

La parola “incidente” nella Russia di Vladimir Putin suona uguale a “raffreddore” nell’Unione Sovietica quando un membro del Politburo era già trapassato. Non è una spiegazione e non è un’ammissione: è una sfumatura. Il nuovo zar del Cremlino è un po’ come Fonzie di Happy Days, che non riusciva a pronunciare “scusa”, e un po’ come gli agenti dell’ex Kgb, di cui porta il marchio di fabbrica. Al massimo concede questo alla ricerca della verità sull’aereo azero precipitato per cause innaturali in Kazakistan con 38 morti che potevano essere anche di più.