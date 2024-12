Elicottero russo abbattuto da un drone marino ucraino: "È la prima volta"

31 dicembre 2024 a

L'Intelligence militare ucraina (Gur) ha reso noto che un suo drone marino ha abbattuto un bersaglio aereo per la prima volta al mondo: lo riporta Ukrainska Pravda. "I soldati dell'unità speciale del Gur del ministero della Difesa ucraino 'Gruppo 13' hanno colpito un bersaglio aereo per la prima volta nella storia con l'aiuto di un drone d'attacco marino Magura V5 equipaggiato con armi missilistiche", si legge in un comunicato. Il Magura è un drone sviluppato in Ucraina l’anno scorso. Secondo i dati dell'intelligence, è stato distrutto un elicottero russo Mi-8 nel Mar Nero, nella zona di Capo Tarkhankut nella Crimea occupata, utilizzando missili P-73 'SeeDragon'.



Clicca qui per guardare il video dell'abbattimento

Intanto la Russia ha lanciato un attacco aereo contro l’Ucraina, colpendo con diversi missili e droni la capitale Kiev e altre regioni. L’aeronautica ucraina ha segnalato una minaccia di missili balistici alle 3 del mattino (le 2 in Italia), con almeno due esplosioni udite a Kiev pochi minuti dopo. Un altro allarme missilistico è stato emesso alle 8, seguito da almeno un’esplosione in città. I detriti dei missili sono caduti nel quartiere Darnytskyi della capitale, ma non sono stati segnalati vittime o danni. Le autorità della regione nord-orientale di Sumy hanno riferito di colpi vicino alla città di Shostka, dove il sindaco, Mykola Noha, ha riferito che 12 edifici residenziali e due strutture scolastiche sono stati danneggiati. Ha aggiunto che alcuni «oggetti di infrastruttura sociale» sono stati distrutti.