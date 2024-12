Un anno con la Corona in testa: ecco le pagelle dei reali d'Europa

31 dicembre 2024 a

È tempo di consuntivi perfino per le famiglie reali, dopo un anno vissuto più o meno nobilmente. Zero in pagella ad Andrea di York. Una volta di più il duca ha dimostrato di non aver imparato niente dai suoi errori. E anche l’ultimo atto di misericordia del fratello-re, Natale con i tuoi, il principe se l’è giocato con l’ennesimo scandalo che lo ha coinvolto. La sua amicizia con un uomo d’affari cinese, accusato di spionaggio e bandito dal Regno Unito, cui Andrea ha aperto le porte di Buckingham Palace, lo ha fatto allontanare da Sandringham dove tutta la famiglia reale britannica era riunita per il Natale. (...)

