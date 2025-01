Kate Middleton, "la sua voce tremava": cosa trapela e come sta davvero

È una tradizione consolidata da tempo. E, nonostante la brutta malattia, Kate Middleton non l'ha infranta. La principessa, insieme a William e ai loro bambini - George, Charlotte e Louis - si è fatta vedere in pubblico dopo la messa di Natale. E ha colto l'occasione per stringere le mani dei curiosi radunatisi vicino alla chiesa di Sandrigham. Un fan della principessa del Galles ha raccontato l'episodio su X e ha svelato anche un dettaglio importante sulla sua malattia.

"Questa è stata la prima volta, dopo un anno, che la principessa del Galles ha interagito con il pubblico - ha spiegato LouisBchp su X -. È stata davvero coraggiosa in questo periodo. All'inizio la sua voce tremava un po'. Ha trascorso circa 40 minuti con noi e faceva davvero freddo. Si è presa del tempo per ascoltare e parlare con tutte le persone che erano andate a trovarla. Le ho scattato questa foto. Il suo sorriso è davvero bello, sembrava molto felice".

Il ragazzo ha poi raccontato di aver visto il principe William molto preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie. "Mentre altri membri della Famiglia Reale avevano accelerato lungo il sentiero, lei è rimasta lì, lasciando che tutti la superassero. Il principe William ha dovuto mandare un membro della sicurezza per dirle di sbrigarsi".

She spent about 40 minutes with us, when it was really cold. She took time to listen and talk to everyone who had come to see her. I took this picture of her. THAT smile is real and speaks volumes. She was genuinely happy. pic.twitter.com/GTivEZtnHn