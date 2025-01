Il video choc del corpo a corpo tra il russo e l'ucraino: "Vattene, lasciami morire in pace"

Un video della guerra tra Russia e Ucraina sta facendo il giro del mondo. Per la prima volta in questa guerra iper-tecnologica fatta di droni e radar appare l'immagini nitida e chiara di uno scontro corpo a corpo in cui uno dei due è destinato a morire. Una body cam ha filmato lo scontro corpo a corpo con il pugnale. Durante la presa di uno dei villaggi contesi dalle truppe, un soldato ucraino si copre mentre si sposta sparando. Poi dietro l'angolo di una fattoria abbandonata incontra il soldato russo. Ne nasce un corpo a copro serrato. L'ucraino casca a terra e il russo, uno yakut di origini siberiane, lo colpisce più volte. Affonda il coltello dopo la resistenza eroica dell'ucraino per tre lunghissimi minuti. L'ucraino urla più volte il nome di un compagno ma senza risposte. Alla fine del corpo a corpo il soldato ucraino chiede al russo di allontanarsi, di farlo morire in pace. Il russo risponde: "Va bene, sei stato un grande guerriero, il più grande che abbia mai incontrato". Poi si allontana. Un'immagine cruda della guerra dello zar contro gli ucraini. Il combattimento risale a qualche tempo fa ma i canali russi hanno rilanciato il video nelle ultime ore che ha fatto il giro dei social. Un combattimento d'altri tempi. C'è chi sostiene sui canali russi che il soldato di Mosca abbia poi fatto salatare per aria il cadavere dell'ucraino. Intanto il militare russo è stato anche intervistato in tv. Propaganda di Mosca.

Brothers fighting against brothers



"Let me die. You were the best fighter in the world! Thank you. Farewell, you were better"



A tough, but at the same time very touching video from the helmet-mounted camera of a Ukrainian soldier who engaged in hand-to-hand combat… pic.twitter.com/8h0vajYi9D