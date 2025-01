Kursk, gli ucraini lanciano un raid: "Avranno quello che si meritano", russi colti di sorpresa

05 gennaio 2025 a

Nuova offensiva ucraina contro le truppe di Mosca nella regione russa del Kursk. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'ufficio della presidenza, Andriy Yermak: "Regione di Kursk, buone notizie, la Russia avrà quello che si merita". L'obiettivo di questo attacco di Kiev - dopo quello lanciato a sorpresa il 6 agosto scorso - sembrerebbe essere la strada verso Kursk, a nordest della piccola città di Sudzha, che gli ucraini avevano conquistato nei mesi scorsi. "Nella regione di Kursk, i russi sono molto preoccupati perché sono stati attaccati su più fronti ed è stata una sorpresa per loro - ha scritto, sempre su Telegram, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell'Ucraina, Andriy Kovalenko -. Le forze di difesa stanno lavorando".

Diversa la versione di Mosca, secondo cui invece l'esercito russo avrebbe respinto la controffensiva ucraina nell'oblast di Kursk. "Verso le 9, orario di Mosca, per fermare l'avanzata delle truppe russe nel settore di Kursk, il nemico ha lanciato una controffensiva con un gruppo d'assalto composto da due carri armati, un veicolo da demolizione e dodici veicoli blindati da combattimento accompagnati da una forza di sbarco in direzione della fattoria di Berdin", ha scritto il ministero della Difesa russo in un comunicato, assicurando che l'offensiva è stata respinta.

Kiev ha fatto sapere che la nuova controffensiva a Kursk è iniziata la scorsa notte, con un'avanzata in una zona diversa da quella della scorsa estate, la zona di Suzhi, verso la cittadina di Velike Soldatske e il villaggio di Berdin. "Gli ucraini - scrive Online.Ua, citando anche il sito russo RosZmi - hanno riunito 6 brigate per un attacco e stanno avanzando con mezzi corazzati in direzione del villaggio di Velike Soldatske e del vicino villaggio di Berdin lungo l'autostrada 38K-004, e hanno anche attaccato le posizioni russe nel villaggio di Pushkarne, nella regione di Kursk". Non solo. Stando alla versione ucraina, in questo attacco l'esercito russo "ha perso un battaglione di soldati nordcoreani di fanteria e paracadutisti russi": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'agenzia di stampa ucraina Rbc citando il rapporto ricevuto dal suo esercito.