Blinken rivela: "La Russia fornirà tecnologia spaziale e satellitare a Kim in cambio delle truppe"

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti ritengono che la Russia stia espandendo la cooperazione spaziale con la Corea del Nord in cambio del suo contributo di truppe nella lotta all'Ucraina. Pyongyang "sta gia' ricevendo equipaggiamento militare e addestramento dalla Russia. Ora abbiamo motivo di credere che Mosca intenda condividere la tecnologia spaziale e satellitare avanzata" con la Corea del Nord, ha detto Blinken in una conferenza stampa a Seul.

Intanto l'Ucraina ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di Kursk, secondo quanto ha affermato il ministero della Difesa russo, dichiarando che èè in atto uno sforzo per distruggere i gruppi di attacco ucraini. Anche i dirigenti ucraini hanno suggerito che è in corso un'operazione. L'ucraina ha lanciato per la prima volta la sua incursione nella regione russa di Kursk nell'agosto dell'anno scorso, conquistando un pezzo di territorio. Negli ultimi mesi, le forze russe hanno fatto grandi progressi nell'area, respingendo gli ucraini, ma non riuscendo a espellerli del tutto. In una dichiarazione pubblicata su Telegram il ministero della Difesa russo ha affermato: "Verso le 9 del mattino, ora di Mosca, per fermare l'offensiva delle truppe russe in direzione di Kursk, il nemico ha lanciato un contrattacco con un distaccamento d'assalto composto da due carri armati, un veicolo anti-ostacoli e 12 veicoli corazzati da combattimento". Diversi blogger militari russi hanno fornito maggiori dettagli sull'attacco, affermando che è stato lanciato dalla base ucraina di Sudzha verso i villaggi di Berdin e Bolshoye Soldatskoye, un centro sulla strada per la città di Kursk. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha affermato che "ci sono buone notizie dalla regione di Kursk" e che la Russia sta "ottenendo ciò che si merita". Il massimo funzionario ucraino per la contro-disinformazione Andriy Kovalenko ha affermato in un post su Telegram: "I russi a Kursk stanno vivendo una grande ansia perché sono stati attaccati da più direzioni e per loro è stata una sorpresa". Non è chiaro se l'offensiva sia sufficientemente ampia da portare a cambiamenti significativi sul fronte.



Il blogger russo Yury Podolyaka ha affermato che l'operazione potrebbe essere stata diversiva, mentre un altro, Alexander Kots, non ha escluso che l'attacco principale potrebbe essere lanciato altrove. Le forze di Kiev soffrono di carenze di uomini e hanno perso terreno nell'ucraina orientale negli ultimi mesi, con l'avanzata delle truppe russe. Intanto l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato un altro attacco con droni contro l'ucraina durante la notte. Le forze di Kiev hanno abbattuto 61 droni sulle regioni di Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Zhytomyr e Khmelnytskyy. Non ci sono stati colpi diretti, ma alcune case sono state danneggiate nella regione di Kharkiv da un drone intercettato, ha affermato l'aeronautica militare. A novembre, l'ucraina ha riferito che le sue truppe avevano ingaggiato combattimenti con le truppe nordcoreane nella regione di Kursk. La comparsa di soldati nordcoreani è stata una risposta a un attacco a sorpresa lanciato oltre confine dalle truppe ucraine ad agosto, che sono avanzate fino a 18 miglia (30 km) in territorio russo. Mosca ha evacuato quasi 200.000 persone dalle aree lungo il confine e il presidente Vladimir Putin ha condannato l'offensiva ucraina come una "provocazione importante". Dopo due settimane, il comandante supremo dell'ucraina ha affermato di controllare più di 1.200 kmq di territorio russo e 93 villaggi. Parte di quel territorio è stata riconquistata dalla Russia.