Groenlandia, Donald Trump: "Accoglienza ottima per mio figlio, chiudere subito l'accordo"

07 gennaio 2025 a

a

a

"Donald Trump Jr. e i miei rappresentanti sono sbarcati in Groenlandia. L'accoglienza è stata ottima. Loro, e il mondo libero, hanno bisogno di sicurezza, di forza e di Pace! Questo è un accordo che deve essere concluso. Rendiamo la Groenlandia di nuovo grande!": il presidente eletto degli Usa Donald Trump lo ha scritto sul social Truth, parlando dell'arrivo del figlio e della sua delegazione in Groenlandia, territorio danese da due secoli ma che il tycoon vorrebbe annettere, attraverso un'acquisizione, agli Usa. Si tratta di un proposito che Trump ha manifestato per la prima volta nel 2019.

Da Copenaghen, però, sono arrivate reazioni perplesse e preoccupate. La premier Mette Frederiksen, già in carica nel 2019, ha ribadito la volontà di mantenere la Groenlandia parte del territorio nazionale. "Siamo aperti agli affari, ma non in vendita", avevano commentato i rappresentanti dell'esecutivo groenlandese, il Naalakkersuisut. Trump, però, sembra essere fermo nelle sue intenzioni, tanto da definire il controllo statunitense sull'isola come "una necessità assoluta" per la sicurezza nazionale e la libertà globale. Nel frattempo, il re di Danimarca, Frederik, ha deciso di modificare il suo stemma reale, rendendo più evidente l'emblema della Groenlandia. Chiara, anche se non esplicita, risposta alle pretese di annessione agli Usa avanzate da Trump.

"Proprietà della Groenlandia necessità assoluta". Trump, ultima clamorosa sfida all'Europa e a Putin

"Sento un forte desiderio tra molti groenlandesi di procedere verso l'indipendenza - ha spiegato la premier danese Frederiksen - è legittimo, e quindi penso che sia importante che il futuro della Groenlandia venga deciso a Nuuk", la capitale del territorio. In ogni caso, ha poi chiesto "rispetto" per le scelte degli abitanti dell'isola. L'interesse dimostrato da Trump, tuttavia, sta mettendo sempre più in evidenza la precarietà del legame tra Copenaghen e Nuuk. L'interesse per la Groenlandia nasce dal fatto che l'isola, godendo di una posizione centrale nell'Artico, ha un importante valore strategico. E non solo: il suo territorio è anche ricco di materie prime.