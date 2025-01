Elon Musk, una voce clamorosa: "Vuole comprarsi il Liverpool"

07 gennaio 2025 a

a

a

Elon Musk vorrebbe comprare il Liverpool, stando a quanto affermato da suo padre Errol. L'interesse per il club di Premier League, in particolare, sarebbe dovuto ai legami familiari con la città inglese. Nell'agosto 2022, invece, il miliardario aveva affermato su Twitter di voler comprare il Manchester United. Successivamente, però, aveva chiarito che si trattava solo di una battuta. In ogni caso, aveva sottolineato che, se avesse dovuto scegliere una squadra, sarebbe stata quella di Manchester, poiché da bambino era un loro sostenitore.

Oggi, invece, ecco l'indiscrezione sul Liverpool. Se le parole del padre di Musk venissero confermate, questo comporterebbe un ulteriore ampliamento dell'ambito d’affari del tycoon, che andrebbe dalla tecnologia spaziale all’industria automobilistica fino ai social media e al mondo del calcio. Attualmente il club dei rivali storici del Manchester United, il Liverpool, è di proprietà del Fenway Sports Group di John W. Henry. “Vorrebbe farlo, sì, ovviamente - ha dichiarato Errol Musk in un’intervista a Times Radio con Kait Borsay -. Chiunque lo desidererebbe, e anche io lo farei.”

“Sua nonna - ha spiegato Musk senior - è nata a Liverpool e abbiamo parenti lì. Siamo stati fortunati a conoscere diversi membri dei Beatles perché sono cresciuti con parte della mia famiglia. Quindi, abbiamo un attaccamento a Liverpool". In un primo momento, comunque, l'uomo sarebbe apparso riluttante a confermare l’interesse del figlio per il club per il timore che il Fenway Sports Group, di fronte al miliardario, potesse aumentare il prezzo.