Australia, aumenta il prezzo del tabacco? Boom della cannabis: il "ripiego" tra gli over 50

In risposta all'aumento di prezzo del tabacco, gli australiani hanno aumentato il consumo di cannabis. Non tutti, però: soltanto gli over 50. Il dato, per certi versi sorprendente, emerge da un recente studio pubblicato sul Journal of Population Economics dai ricercatori di The Conversation, i quali hanno evidenziato una relazione complessa tra i prezzi del tabacco e il consumo di cannabis.

Dopo aver analizzato quasi 100mila individui grazie ai dati del National Drug Strategy Household Survey in Australia, la ricerca ha messo in luce come l'utilizzo di queste due sostanze, entrambe molto diffuse, vari in base all'età, con implicazioni politiche e sociali significative. Un cambiamento di paradigma: cannabis e tabacco complementi o sostituti? La connessione tra cannabis e tabacco, definite spesso "sostanze in bundle", ossia che vengono consumate contemporaneamente, dipende da dinamiche economiche di base.

Due prodotti possono essere complementi, usati insieme, o sostituti, consumati alternativamente. Lo studio ha scoperto che, per gli australiani sotto i 40 anni, cannabis e tabacco sono complementari: un aumento del prezzo del tabacco si traduce in una diminuzione del consumo di entrambe le sostanze. Al contrario, per gli over 50, aumentare il prezzo delle sigarette di cinque euro porta tabacco e cannabis ad essere sostituti: l'aumento dei costi del tabacco stimola un incremento nell'uso di cannabis. Per gli individui tra i 40 e i 50 anni, non si evidenzia invece alcuna correlazione economica significativa tra i due prodotti.

Le abitudini di consumo di cannabis e tabacco variano per una serie di fattori demografici e comportamentali. E lo studio in questione ha simulato l'impatto di un aumento del 10% del prezzo del tabacco sulla popolazione australiana. I risultati mostrano una complessa redistribuzione nei consumi: questi risultati evidenziano come un'unica misura politica possa avere effetti opposti su gruppi demografici diversi.