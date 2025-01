Elon Musk, scoop-Bbc: "Sotto stretta sorveglianza del governo britannico"

10 gennaio 2025 a

La Gran Bretagna mette nel mirino Elon Musk. In questi gironi il tycoon ha di fatto attaccato più volte il premier Starmer. E le polemiche suscitate dagli interventi di Musk stanno facendo traballare la poltrona del primo ministro che ora passa al contrattacco.

Secondo quanto riporta la Bbc in un'inchiesta approfondita, le autorità di Londra stanno monitorando i tweet pubblicati da Elon Musk contenenti duri attacchi contro il governo laburista di Keir Starmer per ragioni di sicurezza. Le autorità si stanno occupando dell'attività online dell'uomo più ricco del mondo e figura chiave della nuova amministrazione Usa, e di quanti interagiscono con lui sul suo profilo di X, una unità dell'Homeland Security Group, responsabile per la difesa della sicurezza nazionale e parte del ministero dell'Interno. Una fonte ha dichiarato all'emittente pubblica che l'attività di vigilanza riguarda l'operato di soggetti "non statali".

Il monitoraggio della produzione sui social media di Musk sarebbe iniziato dopo la serie di tweet che il tycoon ha pubblicato contro il premier Starmer accusandolo di "complicità" per non aver agito contro gli abusi e le violenze sessuali su vasta scala, imputati in passato alla comunità pachistana del Regno Unito, quando dal 2008 al 2013 ricopriva il ruolo di procuratore capo del Crown Prosecution Service. Musk aveva preso di mira anche la ministra delle Pari opportunità, Jess Phillips, per non aver avviato una inchiesta nazionale sugli scandali come invece è stato chiesto da più parti al governo laburista, al potere dallo scorso luglio. Phillips aveva poi dichiarato di aver ricevuto diverse minacce dopo l'attacco del tycoon, arrivato a invocare il carcere per la ministra. Insomma adesso è guerra aperta tra il tycoon e il governo Sua Maestà.