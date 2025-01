Los Angeles, il dramma di Jennifer Garner: "Nell'incendio ho perso un'amica"

11 gennaio 2025 a

"Ho perso una mia amica a causa dell'incendio, è un momento troppo delicato per noi": Jennifer Garner, in lacrime, lo ha detto in un'intervista alla rete MSNBC dopo gli incendi che hanno devastato Los Angeles. Da quando è iniziata l'emergenza, martedì 8 gennaio, si sono registrate 11 vittime. Le fiamme hanno raso al suolo circa 10mila case ed edifici della California del Sud, provocando danni per circa 150 miliardi di dollari, ovvero più di 146 miliardi di euro. Tanti gli attori coinvolti nella tragedia, dal momento che in molti vivevano proprio in quella zona del Paese. Tra questi la Garner, 52 anni, che a causa delle fiamme ha perso una sua cara amica.

A parlare del dramma che sta vivendo il quartiere Palisades, raso al suolo dalle fiamme quasi del tutto, è stato anche il celebre chef statunitense José Andrés. "Ho il cuore spezzato per tutti i miei amici che hanno perso la casa – ha proseguito l'attrice –. Ci sono centinaia e centinaia di famiglie sfollate. La mia migliore amica aveva la casa in fondo alla strada". La sua villa invece, acquistata dopo il divorzio dall'attore Ben Affleck, è stata risparmiata dai roghi. "Mi sento in colpa a poter camminare ancora nella mia casa", ha detto Garner, che ha accolto l'ex in casa dopo che aveva ricevuto l'ordine di evacuazione.