Michael Millett sbranato e ucciso a otto anni da due cani: una storia terrificante, chi è il proprietario delle belve

15 gennaio 2025 a

a

a

Un dramma agghiacciante in Florida, Stati Uniti, dove un bambino di appena otto anni, Michael Millett, ha perso la vita in seguito all’attacco brutale di due cani. Il piccolo era in sella alla sua bicicletta e, spinto da innocente curiosità, si era fermato per accarezzare i due animali, che inizialmente sembravano mansueti. Tuttavia, quella che sembrava un’interazione tranquilla si è presto trasformata in un’aggressione feroce. Michael è stato azzannato dodici volte dai cani, ferite che si sono rivelate fatali.

L’attacco è avvenuto in un quartiere abitato della contea di Volusia. La comunità locale è sotto choc, mentre le autorità stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto. Lo sceriffo della contea, Mike Chitwood, ha espresso con fermezza l’intenzione di perseguire i responsabili: "Faremo tutto ciò che è umanamente possibile per ritenere responsabile il proprietario di questi cani e faremo tutto il possibile per garantire che questi cani vengano abbattuti. Ognuna delle 12 ferite da morso è stata sottoposta a tampone per ricercare il dna, quindi possiamo affermare con certezza che questi sono i cani responsabili della morte di Michael", ha concluso Chitwood.

Sbranata e uccisa da un branco di cani, orrore a Latina: come hanno ritrovato le bestie

Gli animali coinvolti sono stati successivamente identificati: uno è un pit bull terrier, mentre l’altro dovrebbe essere un catahoula, una razza di cane da pastore. Lo sceriffo ha inoltre rivelato che il proprietario dei due cani è già noto alle autorità locali. "Il proprietario è stato arrestato nove volte in passato per accuse legate a droga, violenza domestica e aggressione", ha dichiarato Chitwood. Stando alle ricostruzioni, al momento dell’aggressione il proprietario non si trovava presso la sua abitazione. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità legali legate alla mancata custodia degli animali. La vicenda, terrificante, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni all’interno della comunità locale, che ora chiede maggiore sicurezza per prevenire tragedie simili in futuro.