Usa-Ucraina, "colloqui tosti": un'ombra sulla guerra?

I colloqui tra le delegazioni statunitense e ucraina in Florida sulla fine della guerra con la Russia "non sono facili": a dichiararlo è stata una fonte vicina alla delegazione di Kiev. "Il processo non è facile, perché la ricerca di formulazioni e soluzioni continua", ha affermato la fonte, aggiungendo che gli scambi sono stati comunque "costruttivi". E alla Cnn un'altra fonte a conoscenza dei negoziati in corso a Miami tra Washington e Kiev ha confermato, parlando di negoziati "tosti ma molto costruttivi".

La discussione si sarebbe concentrata su alcune delle "questioni più delicate" per la risoluzione della guerra. Lo ha riferito sempre la stessa fonte che ha aggiunto: "Finora è andato tutto bene". Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya si è detto ottimista in un post sui social: "È stato un buon inizio. Molto coinvolgente e finora costruttivo. Atmosfera calorosa, favorevole ad un buon esito".