Il pasticcere e una morte orribile: come lo hanno ritrovato

Una morte orribile, un ritrovamento che sconvolge la Florida. Un pasticcere di 71 anni, Mordehay Grunberger, è rimasto incastrato nella macchina industriale per impastare nel suo negozio nel South Florida Kosher Market. Una fine atroce e terrificante, a cui si sarebbe aggiunto un altro orrore.

Secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, infatti, il povero Grunberger sarebbe morto intorno alle 4 del mattino di venerdì 16 gennaio, con il laboratorio pasticcere in piena attività. Tuttavia, per motivi ancora da accertare, il corpo dell'uomo è stato ritrovato soltanto molte ore dopo, intorno alle 11.40 del sabato mattina.

A pesare il fatto che il 71enne stava lavorando da solo nel laboratorio di panificazione del supermercato e una volta incastrato nella grossa impastatrice e non è riuscito né a bloccarlo né a chiedere aiuto.

La chiamata d'emergenza è arrivata così soltanto a mattinata inoltrata, con gli agenti della polizia di North Miami Beach che sono immediatamente intervenuti sul posto potendo semplicemente constatare il decesso del pasticcere. Indagini sono in corso ora per verificare se le norme di sicurezza sul lavoro del supermercato siano state rispettate o se la morte del pasticcere sia stata solo una tragica fatalità.