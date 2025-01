Biden, ultima figuraccia mondiale. Arriva 2 ore dopo Trump e sbrocca: "Ma è uno scherzo?"

15 gennaio 2025 a

L'ultima, grottesca figuraccia mondiale di Joe Biden: annuncia l'accordo sulla tregua tra Israele e Hamas... due ore dopo Donald Trump. Assume toni quasi surreali la conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca in cui il presidente uscente degli Stati Uniti ripete, né più né meno, quanto già comunicato dal suo successore in pectore sul social Truth. The Donald aveva per la verità bruciato non solo il democratico, a cui subentrerà ufficialmente il prossimo 20 gennaio, ma pure tutti gli altri leader mondiali comunicando in anteprima il successo dei negoziati.

"Oggi, dopo molti mesi di intensa diplomazia da parte degli Stati Uniti, insieme a Egitto e Qatar, Israele e Hamas hanno raggiunto un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi. Questo accordo fermerà i combattimenti a Gaza, aumenterà l'assistenza umanitaria tanto necessaria ai civili palestinesi e riunirà gli ostaggi alle loro famiglie dopo oltre 15 mesi di prigionia", sono le parole di Biden, accompagnato in diretta dalla sua vice Kamala Harris (sconfitta malamente da Trump alle ultime presidenziali lo scorso novembre) e dal segretario di Stato Antony Blinken.

Biden, confermandosi intimamente alla opposizione del presidente israeliano Netanyahu, sottolinea poi come la popolazione civile palestinese abbia "vissuto l'inferno" durante la guerra tra Israele e Hamas iniziata all'indomani della strage terroristica del 7 ottobre 2023. "Troppe persone innocenti sono morte, troppe comunità sono state distrutte: con questo accordo, il popolo palestinese può finalmente iniziare a ricostruire, e guardare a un futuro senza Hamas al potere".

Un paio di ore prima, Trump si era attestato il merito della tregua, parlando di "accordo epico, realizzabile solo con mia vittoria". "La nostra storica vittoria di novembre ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati", ha scritto il presidente eletto, riferendosi anche al lavoro di Steve Witkoff, futuro inviato per il Medio Oriente che ha partecipato alle mediazioni. "Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa".

Non è un caso che quando un giornalista osa chiedere a Biden se l'accordo sia merito di Trump, il dem la prenda molto sul personale: "E' uno scherzo?", domanda a muso duro alla stampa.