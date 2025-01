In Medio Oriente rimane da completare l'opera per distruggere l'asse del male

16 gennaio 2025 a

La verità in Medio Oriente è un prisma senza un numero definito di facce, ha l’instabilità come precondizione e l’eccezione come regola. Figuriamoci se si parla di una trattativa con una banda di tagliagole nazi-islamici maestra nell’arte della dissimulazione (e nella comprensione dei tic mediatici occidentali) quale è Hamas.

Ergo: al momento sarebbe temerario ricavare una fotografia definitiva dell’accordo sulla tregua a Gaza e la restituzione dei purtroppo non molti ostaggi israeliani rimasti in vita annunciato da Donald Trump (la sostanza è tutta qui, nel chi prima ancora che nel cosa). Quindi sospendiamo il giudizio, e con esso la scrittura di questo pezzo?