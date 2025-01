Brasile, tenta la rapina in gioielleria? Annientato con una mossa di jiu-jitsu

16 gennaio 2025 a

"Prendete il ladro!". Scena surreale in Brasile. Un uomo, Luca de Pàdua Villegas, ha bloccato un malvivente con una mossa di jiu-jitsu. Prima lo ha scaraventato sul marciapiede. Poi ha appoggiato il ginocchio sul suo petto per immobilizzargli il braccio. A quel punto, un passante ha collaborato con lui per afferrare la borsa dalle mani dello scippatore messo a terra da Villegas. Ma non si è trattato di un raptus casuale.

Villegas è un mestro di jiu-jitsu. E, per fortuna, si è trovato nel posto giusto al momento giusto. "Mentre ero sull'altro marciapiede, ho sentito qualcuno gridare", ha raccontato l'uomo ai giornali locali. Quando il ladro si è avvicinato "si è messo una mano sulla vita, fingendo di avere un'arma, ma poiché i suoi vestiti erano così attillati, ho capito che non aveva niente con sé. Fu allora che tentai un double leg takedown e lo scaraventai a terra". Come un supereroe della Marvel.

EL PODER DE LAS ARTES MARCIALES



En San Pablo, Lucas Villegas, un practicante de jiu-jitsu, detuvo a un ladrón que intentaba escapar tras robar una joyería.



➡️ Al escuchar los gritos de alerta, Villegas interceptó al delincuente, Igor Campo Silva, y, utilizando una técnica… pic.twitter.com/l3zJ9SKwbq — Unicanal (@Unicanal) January 16, 2025

Il ladro, un 27enne, è stato portato in custodia dalla polizia. Lì ha ricevuto un controllo medico per verificare le sue condizioni di salute. In un secondo momento, è stato portato alla stazione di polizia e posto in custodia cautelare con l'accusa di aver rapinato una gioielleria.