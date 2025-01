Cuba, minibus di turisti italiani esce fuori strada: due morti

17 gennaio 2025 a

Un minibus è uscito fuori strada a Cuba: a bordo otto turisti italiani che partecipavano a un tour organizzato. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti. Le vittime sono la guida dell'agenzia Ecotur che accompagnava i vacanzieri e la capogruppo di nazionalità italiana. Gli altri sei passeggeri, tutti italiani, sono feriti e sono ricoverati all'Ospedale Universitario Generale Gustavo Aldereguía Lima di Cienfuegos. Tre di loro si trovano in terapia intensiva. L'incidente è avvenuto sull’autostrada vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros, nella parte centrale dell’isola.

Il mezzo sarebbe uscito di strada mentre viaggiava ed è andato a sbattere contro un parapetto, finendo poi in un fosso. Violento l'impatto con la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 dell'autostrada. Avventure nel mondo sui social ha scritto: "Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore. Ieri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l'hanno fatta". E ancora: "Il resto del gruppo per fortuna sta bene. In queste ore stiamo cercando di capire la dinamica dell'incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l'accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell'Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici".