Joe Biden e le "grazie preventive": chi salva poco prima dell'insediamento di Donald Trump

In vista dell'insediamento di Donald Trump, Joe Biden prima di lasciare il suo posto alla Casa Bianca ha deciso di firmare un ultimo decreto. Il presidente uscente ha concesso la grazia preventiva al generale Mark Milley, al dottor Anthony Fauci e ai membri della commissione del Congresso per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e ai testimoni, affermando che "non meritano di essere oggetto di procedimenti giudiziari ingiustificati e motivati politicamente".

"La nostra nazione fa affidamento ogni giorno su dipendenti pubblici dedicati e altruisti. Sono la linfa vitale della nostra democrazia", ha affermato Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

"Tuttavia, in modo allarmante, i dipendenti pubblici sono stati sottoposti a continue minacce e intimidazioni per aver svolto fedelmente i propri doveri", sottolinea il presidente. E non è certo questo l'ultimo provvedimento last minute deciso dall'amministrazione Biden. Solo qualche giorno fa, sempre Biden ha consegnato alla Casa Bianca la Medaglia presidenziale della libertà a 19 personalità di spicco del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, della scienza e dell'avvocatura. Tra i premiati da Biden c'erano l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, il miliardario ungherese-americano George Soros, l'attore Denzel Washington, lo chef americano José Andrés e Bono, cantante del gruppo rock U2. E a far discutere è stato proprio il premio a Soros che, come è noto, è un acerrimo nemico di Donald Trump.