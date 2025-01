Donald Trump, scatenato: cosa ha in mano mentre balla, il video fa impazzire tutti

21 gennaio 2025 a

Durante i festeggiamenti per il suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump, scatenato, ha ballato sulle note di Ymca, la celebre canzone dei Village People diventata un simbolo della sua campagna elettorale. Ma non si è limitato a muoversi a ritmo di musica. Nel frattempo agitava anche una spada. Il video in cui si vede tutta la sua euforia al ballo inaugurale è già diventato virale sui social, dove molti dei suoi sostenitori lo stanno commentando in maniera divertita. Già da tempo, in realtà, i balletti del tycoon, 47esimo presidente degli Usa, sono diventati una caratteristica distintiva delle sue uscite pubbliche.

Proprio con queste performance, infatti, il presidente è riuscito ad attirare l'attenzione anche del pubblico più giovane. In genere si lasciava andare al ritmo della musica soprattutto al termine dei suoi comizi quando era ancora in campagna elettorale, in corsa per la Casa Bianca. La canzone a cui sembra essere particolarmente legato, Ymca, è un brano di fine anni '70, quando Trump era un imprenditore di successo a New York e protagonista delle riviste di gossip. Il tycoon, tra l'altro, aveva ballato sulle note di questa canzone anche alla vigilia dell'Inauguration day di Washington, mentre i Village People la cantavano dal vivo sul palco.

⚠️❗️Anoche el presidente Trump hizo el baile de la YMCA sosteniendo una espada⚡️ pic.twitter.com/gyJTgSQGrG